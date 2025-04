Sturms „Rotsünder“ ist ein braves Lämmchen

Der sportliche Kater nach der bitteren 0:1-Niederlage samt der „Kartenpartie“ von Schiedsrichter Gishamer ist bei Sturm verflogen, beim Training am Mittwochvormittag war das Lachen in die Gesichter der Profis zurückgekehrt. Für Jürgen Säumel, der nach dem Austria-Spiel in seine Neumarkter Heimat düste und sich dort das Match zur Geisterstunde nochmals auf Video angeschaut hatte, ist das Aufreger-Match abgehakt. „Wir haben es analysiert und aufgearbeitet. Alle sind schon wieder sehr fokussiert auf das Duell am Sonntag gegen BW Linz“, sagt Säumel, der sich freilich auch mit „Rotsünder“ William Böving ausgetauscht hat.