„Fordert Energie“: Sturm in der Millionen-Liga

Wie immer in Finanzfragen ist Diversifikation, also das Aufteilen auf verschiedene Anlageklassen, kein schlechter Ratgeber. Sturm mit seinem Bankier Christian Jauk als Präsidenten versucht das in der aktuellen Erfolgsphase zu beherzigen. Für den Verbleib von Otar Kiteishvili streckte sich der Verein auch finanziell, für die Breite wurde die Mannschaft noch einmal mit Perspektivspielern verstärkt, in die Trainingsinfrastruktur wird weiter investiert, die Frauen-Abteilung mit hauptberuflich Angestellten professionalisiert, die Geschäftsstelle bekam Zuwachs, zuletzt wurde ein noch größerer Fanshop in einem Einkaufszentrum eröffnet.