Klub-Suche erfolglos: Sarkaria nun am Abstellgleis

Sarkaria hatte in Eigenregie versucht, mit 28 Jahren erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. „Einen Toptransfer ohne Berater zu schaffen, ist heutzutage fast unmöglich“, sagte Schicker dazu. „Mani hat sich immer gut verhalten, das muss ich sagen. Aber wir haben in der Kaderplanung eine Entscheidung getroffen, nachdem er uns mitgeteilt hat, dass er einen Wechsel anstrebt.“