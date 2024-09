Assistenz für Schulkinder: Eltern beklagen „Chaos“

„Es ist schon schwer genug für uns, mit dieser Krankheit zurechtzukommen und unserer Tochter eine möglichst normale und unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Und dann werden uns von den Behörden noch ständig Steine in den Weg gelegt“, klagt ein Vater einer Erstklässlerin, die an Diabetes leidet. Grundsätzlich positiv: Seit Kurzem ist erstmals Schulassistenz auch für zuckerkranke Kinder möglich, allerdings blieb die Familie lange im Ungewissen. Die Zusage für 20 Wochenstunden kam erst in letzter Sekunde, nachdem die Eltern alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten.