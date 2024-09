Axel Schulz war begeistert vom EM-Fight in Hallein

Die deutsche Box-Legende Axel Schulz, der in den 90er-Jahren große Kämpfe gegen George Foreman, Francois Botha und Wladimir Klitschko hatte, war genauso begeistert wie Skifahrer Max Franz und Motorrad-Ass Matthias Walkner. Der EM-Kampf nach WBO-Version zwischen Alem Begic und David Kerkmann in der Festspielhalle von Hallein war packend. Am Ende gewann Begic nach zehn Runden.