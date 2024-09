Kein Missbrauch | Kein Rekord

Kein Rekord. Wenn der regierende Bundeskanzler gegen den SPÖ-Kanzlerkandidaten zur TV-Konfrontation antritt – dann bringt das dem ORF bemerkenswerterweise keinen neuen Duell-Rekord. 754.000 Zuschauer wurden am Donnerstag Abend bei der Konfrontation zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler gemessen. Beim Duell von Herbert Kickl gegen den grünen Vizekanzler Werner Kogler am Dienstag waren es um beinahe 100.000 Zuseher mehr gewesen. Und selbst die Konfrontation zwischen Nehammer und Neos-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger hatte mehr Publikum angelockt. Insgesamt sind die Reichweiten für die Duelle mit annähernd je einem Drittel der TV-Zuseher mehr als respektabel. Warum tun sich die Zuseher das an? Conny Bischofberger zitiert heute in ihrer „Krone“-Kolumne Joe Navarro, Experte für Körpersprache, der sagt, das Publikum erwarte ein Spektakel wie im Zirkus. „Wird jemand vom Trapez fallen? Greift der Tiger den Dompteur an?“ Und Bischofberger ergänzt: „Inhalte? Sind letztlich nicht so interessant. Selbst Unentschlossene kennen die Standpunkte der Kandidaten ohnehin.“ Und sie empfiehlt allen, die von den vielen Wiederholungen in diesem Wahlkampf schon genervt sind: „Einfach Ton ausschalten, zurücklehnen und einmal nur die Gesichter, Gesten, Augen und Hände sprechen lassen.“ Ein guter Vorschlag – wir sollten ihn ausprobieren.