Newey sicher: „Max wird nicht richtig verstanden“

Dabei sei Verstappen eine beeindruckende Persönlichkeit, stellt der Designer klar: „Es wirkt, als fahre er das Auto automatisch. So ist es natürlich nicht, aber er hat beim Fahren noch so viel mentalen Spielraum, dass er sich über das Fahren Gedanken machen kann. Und wenn er das nicht tut, kontaktiert er seinen Ingenieur per Funk und schildert die Probleme und fragt nach, was er tun soll.“