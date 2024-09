Fix! Design-Guru Newey wechselt zu Aston Martin

13 Fahrer- und zwölf Konstrukteurstitel

„Das ist die aufregendste Nachricht in der Geschichte von Aston Martin“, sagte Teammitbesitzer Lawrence Stroll am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Dem Rennstall des kanadischen Milliardärs Stroll gelang ein Coup. Newey ist seit den 1980er-Jahren in der Formel 1 als Ingenieur im Einsatz, er war bei Williams, bei McLaren und arbeitet seit 2006 für Red Bull. Boliden aus seiner Feder haben bisher 13 Fahrertitel und zwölfmal die Konstrukteurs-WM gewonnen, davon je sechsmal Red-Bull-Autos.