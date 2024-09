„Billige Bratwurst!“ Profi kämpfte gegen Ablehnung

Mitte August 2023 erhielt Kreuzer die Schock-Diagnose Hodenkrebs. Damals noch in Diensten des Halleschen FC wurde sein Leben auf den Kopf gestellt. Doch der Verteidiger war bereit zu kämpfen und konnte die heimtückische Krankheit schließlich besiegen. Im Jänner 2024 feierte er ein emotionales Comeback. Mit seinem Verein stieg er am Ende der Saison allerdings in die Regionalliga ab.