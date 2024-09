Entführung von Linzerin durch Handyvideo beendet

Ein Zeuge hielt per Handy eine Entführung am helllichten Tag in Linz fest und konnte so dafür sorgen, dass eine 43-jährige Linzerin befreit werden konnte! Am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr am Vormittag, war das Opfer an seinem Wohnort im Süden der Landeshauptstadt vom Ehemann, unterstützt von den beiden Söhnen (17, 18), ins Auto gezerrt worden. Der jüngere Sohn setzte sich mit in den Pkw, während der ältere in der Wohnung blieb.