Ex-Soldat drohte BH-Mitarbeiterin mit Amoklauf

Im jetzigen Fall hat der Angeklagte zwar niemanden umgebracht, jedoch der Sachbearbeiterin der BH Bludenz und einem Sachbearbeiter des Landes Vorarlberg mit einem Amoklauf gedroht, weil diese sich geweigert hatten, einen Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft gegen den Angeklagten aufzuheben. „Ja, ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich habe keine Drohung ausgesprochen, sondern lediglich gesagt, dass wenn eine Behörde so mit Menschen umgeht, man sich nicht wundern darf, wenn die Leute durchdrehen und Amok laufen“, rechtfertigt sich der Angeklagte. Was auch die als Zeugin geladene Lebensgefährtin – sie will Teile des Telefongesprächs mitgehört haben – fast wortgleich bestätigt.