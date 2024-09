ATV-Urgestein „Specki“ im „Forsthaus Rampensau“

Er kann als ATV-Urgestein beschrieben werden: Ex-„Teenager werden Mütter“-Star Patrick alias „Specki“. In jungen Jahren zerbrach erst ein negativer Vaterschaftstest sein Papa-Glück, aber nicht seine TV-Karriere. Denn Patrick mutierte zum Frauen-Held und lebte im Prater das Casanova-Leben. Was er in den letzten Jahren so erlebte, lässt er die Zuseher und Zuseherinnen regelmäßig in „Mei potschertes Lebn“ wissen.