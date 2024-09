Warnung vor Migranten, die „Haustiere essen“

Musk verbreitete ebenfalls Aufnahmen

Elon Musk, der kürzlich seine Unterstützung für Trumps Kandidatur bekundet hatte, teilte ebenfalls Beiträge aus der Kampagne auf seiner Kurznachrichtenplattform X. Trump selbst äußerte sich am Montag in seinem Netzwerk Truth Social dazu: „20.000 haitianische Einwanderer wurden in der Kleinstadt Springfield, Ohio, abgeladen“, gab er an.