Schwerer Schlag für Österreich-Gegner

In drei Tagen geht’s los: Am 13./14. September fordert Österreichs Davis- Cup-Team in der Tennis-Weltgruppe I im Sportaktivpark Bad Waltersdorf die Türkei. Nach dem Ausfall von ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer, der mit einer Nierenkolik operiert wurde, wird bekanntlich Alexander Peya die Betreuerbank hüten.