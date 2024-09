Norweger nach Baumgartner-Foul an Ödegaard in Rage

Längere Pause droht

In der zweiten Hälfte hatte sich Baumgartner den Ball etwas zu weit vorgelegt und Ödegaard im folgenden Zweikampf – offenbar unbeabsichtigt – gefoult. Der für Arsenal spielende Mittelfeldmann knickte um, sank mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und hielt sich den Knöchel. Er dürfte eine Bänderverletzung erlitten haben. Wie schwer diese ist, ist noch unklar. Laut Bildern der Zeitung „Verdens Gang“ humpelte Ödegaard am Dienstag auf Krücken in Oslo in ein Privatflugzeug nach London.