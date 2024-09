Tränen-Abgang vor Augen der schwangeren Freundin

In der 64. Spielminute knickte Odegaard im Zweikampf mit ÖFB-Stürmer Christoph Baumgartner um, wobei er sich offenbar den Knöchel verstauchte. Für den Arsenal-Profi war Schluss, er musste für Kristian Thorstvedt Platz machen, wobei ihm am Gang in die Kabine die ein oder andere Träne über die Wange lief. Wie lange der 25-Jährige ausfällt, ist noch unklar.