Talent (16) zeigte in Eisenstadt neben Garics auf

Eisenstadt war am Wochenende Austragungsort des größten Padbol-Events seit der WM 2023 in Brasilien. Im Finale besiegte Spanien den regierenden Weltmeister Rumänien mit 6:3, 7:6. Bei Österreich glänzte an der Seite von Ex-Fußball-Teamspieler Gyuri Garics der erst 16-jährige Alexander Hamm aus Neusiedl.