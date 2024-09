Ungarn-Trainer außer sich: „Es ist eine Schande!“

Angeführt von den gegen Ungarn überragenden Florian Wirtz und Jamal Musiala soll die an mehreren Positionen verjüngte DFB-Auswahl auch in Amsterdam bestehen. Nagelsmann erinnerte nach dem Ungarn-Spiel in Düsseldorf an das 2:1 im vergangenen März in Frankfurt gegen die Niederlande. „Das Spiel, was wir in der EM-Vorbereitung hatten, war nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Da freuen wir uns sehr drauf.“