„Einfach sprachlos!“ Sabalenka gewinnt US-Open

„Oh mein Gott, ich bin einfach sprachlos“, lautete die erste Reaktion von Sabalenka bei der Siegerehrung auf dem Court. Zum vierten Mal in Folge war sie beim US-Highlight zumindest in der Vorschlussrunde, diesmal durfte sie endlich die Trophäe aus den Händen von Legende Billie Jean King entgegennehmen. „Ich habe so oft an den Titel gedacht, war mehrmals ganz nahe dran, deshalb bedeutet mir der Sieg auch so viel“, sagte die Topspielerin aus Belarus.