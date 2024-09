Großer Preis von San Marino – ab 14 Uhr LIVE

Niemand kennt die 4,2 Kilometer lange Strecke in Misano Adriatico so gut wie die vier MotoGP-Piloten, die es über Valentino Rossis VR46-Fahrerakademie in die Königsklasse geschafft haben. Kein Wunder also, dass gestern auf der „Hausstrecke“ der Rossi-Schüler drei von ihnen im Qualifying die erste Startreihe eroberten. Neben Weltmeister Francesco Bagnaia auf Poleposition standen auch Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi vorne, wo sie sonst nur selten zu finden sind.