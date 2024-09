Olympiasieger Bontus am Traunsee in Medal-Series

„Der heutige Tag war für mich durchaus erfolgreich. In einem Rennen musste ich nach einem Foul an Max Maeder aufgeben. Ansonsten konnte ich durchwegs Top-Ergebnisse einfahren“, sagte Bontus. „Vielleicht gelingt mir ja eine ähnliche Aufholjagd wie bei Olympia.“ Eine Klasse für sich war am Samstag vor Ebensee Maeder. Der Olympia-Bronzegewinner aus Singapur gewann fünf der sechs Rennen – in Summe also elf der zwölf Qualifikationsrennen.