„Wir sind zur Teilzeit-Nation geworden“

Wie bringt man „System Österreich“ in Schwung?

Und wie könne man das „System Österreich“ generell wieder besser in Schwung bringen? Laut Kluge sei es zwar richtig, den Eingangssteuersatz zu senken, wie das Karl Nehammer in seiner Österreichrede angekündigt hat, ergänzt aber: „Damit wird Teilzeitarbeit noch attraktiver. Bei den Steuerstufen in der Mitte werde aber nichts gesenkt. Nur das würde aber die Vollzeitarbeit begünstigen.“