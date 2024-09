Bad Ischl: Friedenstauben und Heldinnen am Pferd

Künstlerplakate in limtierter Auflage erhältlich

In Kooperation mit Tourismusverband, Kulturhauptstadt 2024 und der Galerie Seiser hat Noever in der Trinkhalle in Bad Ischl eine raumgreifende Installation mit 28 Positionen und Manifesten zum Thema Frieden eingerichtet. Eigens dafür entworfene Plakate sind in einer limitierten Auflage verfügbar.