ÖFB-Elf frustriert: „Sind sauer auf uns selbst“

Die Stimmung im ÖFB-Team war nach dem 1:1 zum Nations-League-Auftakt in Slowenien gedämpft. Statt des erhofften Erfolgserlebnisses mussten sich die rot-weiß-roten Fußballer am Freitag in Ljubljana mit einem Punkt zufriedengeben. „Normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen, deswegen sind wir natürlich schon enttäuscht“, sagte Marcel Sabitzer, der vor dem Duell in Norwegen am Montag (20.45 Uhr) noch „Luft nach oben“ sah.