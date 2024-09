Tochter von ORF-Legende startet nächste Titeljagd

Das Final Four im Jänner in Frankfurt ist Fiona noch ganz frisch in Erinnerung. Bei unglaublicher Stimmung nahm sie als Kapitänin vor 4000 Zuschauern nach einem dramatischen Finale gegen Düsseldorf den Pokal entgegen. Zuvor hatte die frühere Spielerin des AHTC Wien per Strafecke das 2:2 erzielt. Am Ende ging es nach einem 3:3 ins Penaltyschießen, das Mannheim 3:2 gewann. Fiona erzählt: „Wir waren vor dem Final Four der Underdog, das hat den Titel so besonders gemacht.“ Zuvor hatte ihre Mannschaft 2023 auch schon sensationell die deutsche Meisterschaft im Feldhockey gewonnen.