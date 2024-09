Jannik Sinner gegen Taylor Fritz, LIVE ab 20 Uhr

Das Männer-Finale der US Open, dem letzten Tennis-Major des Jahres, lautet Jannik Sinner gegen Taylor Fritz. Der topgesetzte Italiener besiegte in einem chaotischen Match den sich mehrmals übergebenden Briten Jack Draper mit 7:5,7:6(3),6:2. In der Night Session kürte sich Taylor Fritz im US-Halbfinal-Duell mit Frances Tiafoe dank eines 4:6,7:5,4:6,6:4,6:1-Erfolgs zum ersten US-Finalisten bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2009.