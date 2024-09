Wasserstoffspeicher macht Sonnenstrom „haltbar“

Als „sensationelles Projekt, das die Welt erobern wird“, bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jenen Wasserstoffspeicher des heimischen Start-ups HydroSolid, der in einem Container vor der NV-Arena nun offiziell in St. Pölten in Betrieb genommen wurde. In diesem wird der Überschuss aus den erst vor wenigen Monaten in Betrieb genommenen PV-Anlagen auf den eigens dafür überdachten Parkplätzen gespeichert, um ihn nachts verfügbar zu machen.