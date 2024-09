Nach Duplantis: Leichtathletik plant nun Mega-Show

Derartige Formate dürften das sein, was sich Weltverbandspräsident Sebastian Coe künftig vorstellt. „Wir sind als Sportart viel zu konservativ“, sagte der einstige britische Mittelstrecken-Star vor den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr dem „Spiegel“ und urteilte über die WM in seiner Sportart unverblümt: „Ein neuntägiger Wettbewerb, bei dem täglich drei- bis vierstündige Sessions ausgetragen werden – so was schauen sich doch nur noch Puristen wie ich an.“