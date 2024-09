Duplantis gewinnt Show-Duell gegen Warholm

Stabhochspringer Armand „Mondo“ Duplantis hat das Showduell im Sprint über 100 Meter gegen 400-m-Hürdenläufer Karsten Warholm gewonnen. Der schwedische Doppel-Olympiasieger war am Mittwoch am Vorabend des Diamond-League-Meetings im Züricher Letzigrund in 10,37 Sekunden um zehn Hundertstelsekunden schneller als der Norweger.