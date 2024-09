Frankreich gegen Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Für den französischen Teamchef Didier Deschamps bleibt Italien jedenfalls „eine der besten Nationalmannschaften“. Bei den Hausherren soll es wieder Kylian Mbappé richten. Der Neo-Stürmer von Real kam laut Deschamps „mit einem Lächeln“ im Teamcamp an, nachdem er am vergangenen Wochenende per Doppelpack erstmals für die Madrilenen anschrieb. Frankreich und Italien treffen erstmals seit 16 Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander. Die letzten drei Freundschaftsspiele gewannen die Franzosen.