Deutsche überlebte 60-Meter-Sturz durch Felsrinne

Ein Wanderer, der den Unfall beobachten konnte, setzte daraufhin den Notruf ab. Die Deutsche wurde durch den Notarzthubschrauber „RK2“ am Unfallort erstversorgt und in weiterer Folge mittels Seilwinde geborgen. Im Anschluss wurde sie in das Krankenhaus Murnau (Deutschland) geflogen.