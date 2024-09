Ein Kunstwerk verbindet sich in Aich mit der Natur

Als letztes Projekt ist nun „Agricultural Circles“ von Rainer Nöbauer-Kammerer fertig geworden. Der Land-Art-Installation sind intensive Recherchen vorausgegangen. „Was mich besonders an diesem Projekt gereizt hat, ist, dass es sich um ein ,Work in Progress‘ handelte, bei dem viele Faktoren zu berücksichtigen waren. Dazu gehören beispielsweise die Auflagen für Biobetriebe in Österreich und die Tatsache, dass die Arbeit stark wetterabhängig ist, was auch die Herausforderungen der Landwirtschaft widerspiegelt“, sagt Rainer Nöbauer-Kammerer über seine Arbeit, die sich aus drei überdimensionalen Farbkreisen zusammensetzt.