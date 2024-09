Zeugen gesucht: Crash zwischen Motorrad und Auto

Am Dienstagvormittag kam ein Motorradfahrer (52) in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark zu Sturz. Er krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug und verletzte sich schwer. Weil der genaue Unfallhergang unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.