Anya Taylor-Joy will zur „Eiskönigin“ Elsa werden

Anya Taylor-Joy ist ein großer Disney-Fan und hatte am Anfang ihrer Karriere bereits für eine Rolle in „Maleficent – Die dunkle Fee“ vorgesprochen. Die Schauspielerin enthüllte nun, dass sie in einer Neuverfilmung von „Die Eiskönigin“ mitspielen möchte, in dem Kult-Songs wie „Let It Go“ zu hören sind.