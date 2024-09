Grazer Thalia wird aus Donröschenschlaf geweckt

Die Thalia war das erste Kino in Graz, dazwischen Operettenhaus und Lokal – sogar Superstar Falco tanzte in den 90ern auf der berühmt-berüchtigten „Drehscheibe“ der Kult-Eventstätte schon ab. Seit geraumer Zeit ist es aber still. Doch das ist jetzt bald vorbei!