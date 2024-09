Aufregung um Kritik von Friedl: „Einfach unnötig!“

„Themen, die nicht die Spieler zu bewerten haben“

Worte, die Fritz auf die Palme brachten. „Was mich unheimlich ärgert, ist, dass wir wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert haben gegen einen Champions-League-Finalisten – und trotzdem entsteht so ein Gefühl, als ob du 0:4 verloren hast“, so der Ex-Kicker. „Und das nimmst du dann mit in die Länderspielpause. Das ist einfach unnötig, das brauchen wir nicht. Es gibt nun mal ein paar Themen, die nicht die Spieler zu bewerten haben: eine Auswechslung oder auch die Transferphase.“