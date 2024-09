„Ideenlos!“ ÖFB-Legionär Friedl kritisiert Trainer

Trotz des Punktgewinns gegen Dortmund herrscht in Bremen also dicke Luft und Werner muss aufpassen, dass er das Team nicht verliert. „Ich glaube schon, dass wir eingewirkt haben. Aber das Grundproblem war, dass wir die Innenverteidiger nicht wirklich mal in den Räumen angegangen sind, die sich geboten haben“, reagierte er auf die Kritik und versuchte damit etwas Ruhe in die öffentliche Debatte zu bringen. Hinter verschlossenen Türen gehen die Diskussionen aber sicher weiter.