ÖFB-Duo legte in neuen Rollen tollen Start hin

Nach den Absagen von Kevin Danso und Philipp Lienhart mittlerweile neun Ausfälle, dazu einige arrivierte Kräfte wie Max Wöber, Konrad Laimer oder Marko Arnautovic, die zum Saisonstart bei ihren Klubs nicht erste Wahl waren: Ralf Rangnick ist zwei Tage vor dem Start in die Nations League in Laibach gegen Slowenien (Freitag, 20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) um seinen Job nicht zu beneiden. Der 66-Jährige wird in seinem 27. Match als ÖFB-Teamchef Adaptierungen vornehmen müssen – vor allem, was Abwehr und Angriff betrifft: „Jeder Ausfall tut weh, doch wir haben in der Breite einen sehr guten Kader. Unser Spiel wird sich nicht viel verändern“, ist Patrick Wimmer überzeugt.