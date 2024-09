Wie Freiwillige für sichere Straßen sorgen

Höchtsmögliche Sicherheit als Ziel

„Ein großes Danke an die Freiwillige, die tagtäglich dafür sorgen, dass unser Nachwuchs sicher ans Ziel kommt. Gerade angesichts wachsender Gefahren ist ihr Einsatz wichtiger denn je“, betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer, der auch die Leistung der Polizei in dieser Hinsicht lobt. „Ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit sicherzustellen ist eine der grundlegendsten Aufgaben der Exekutive“, unterstreicht Brigadier Willy Konrath, Abteilungsleiter der Landesverkehrsabteilung: „Und die Schülerlotsen sind dabei eine wichtige Unterstützung für uns, wenn es um den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer geht.“