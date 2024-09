Rosberg: „Zak, ist es nicht an der Zeit, …?“

Hintergrund: In Monza lieferten sich Lando Norris und Oscar Piastri ein hartes Duell, lachender Dritter war hingegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der am Ende vom obersten Treppchen jubeln durfte. „In Kurve vier habt ihr es Leclerc erlaubt nach vorne zu kommen“, warf Rosberg Brown in seiner Rolle als Sky-Experte vor. „Erstmal hat sich Lando fast gedreht, das war sehr eng, knapper wird es wirklich nicht mehr. Dadurch ist Leclerc vorbeigekommen, und wer weiß: Vielleicht waren das genau diese 2,6 Sekunden, die euch den Sieg gekostet haben?“