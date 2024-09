McLaren hat jetzt beide WM-Titel im Visier!

„Ein Triumph mit Ferrari hier in Monza – das ist Magie“, jubelte Charles Leclerc auch noch am Tag nach seinem sensationellen Sieg im 75. Grand Prix von Italien, den er mit einer mutigen, riskanten, aber schlussendlich erfolgreichen Ein-Stopp-Strategie über die Ziellinie gerettet hatte. „Das Auto hat grandios zu dieser Strecke gepasst, wir hatten wenig Reifenverschleiß, auch der Top-Speed war gut. Ich denke, wir waren da auf Augenhöhe mit den beiden McLaren“, strahlte Leclerc, der aber trotz aller Euphorie betonte: „Klar schweben wir jetzt auf Wolke sieben, aber es ist kein Grund, um abzuheben. Ich erinnere mich noch gut an meinen Sieg in Monaco, danach aber kamen vier Rennen zum Vergessen.“