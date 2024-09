Fuß-Operation! Saison für Sebastian Ofner zu Ende

Operation im September

Zuletzt war Ofner unter starken Schmerzen bei den US Open angetreten, musste sich jedoch bereits in der ersten Runde dem Argentinier Francisco Cerundolo geschlagen geben. Der Eingriff sei Mitte September geplant, das Comeback von Ofner werde frühestens Anfang 2025 erfolgen, heißt es. Ofner war im Oktober 2021 schon einmal an der Ferse operiert worden und musste anschließend sieben Monate pausieren.