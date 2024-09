Seiwald beendet Karriere, Strauss blüht wieder auf

„Ich möchte mir etwas aufbauen“, sagt Felix Seiwald. Damit meint er aber nicht mehr seine Fußballkarriere. Der Flachauer hängt nämlich aufgrund ausbleibender Angebote die Schuhe an den Nagel, kehrt dem Profigeschäft den Rücken. „Es war nichts dabei, das mich gereizt hätte. Deshalb habe ich mich entschieden, es mal sein zu lassen“, erzählt der 24-Jährige. Zuletzt war er eine Saison bei Zweitligist FAC angestellt, lief 30-Mal für die Floridsdorfer auf. Insgesamt hat er 60 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse in den Beinen. „Das hat bis zum Schluss gut gepasst. Aber ich habe für mich selbst den Moment gesehen, wo ich einen anderen Weg einschlagen will“, legt der Linksverteidiger den Fokus jetzt auf das Studium. Im Herbst will er den Master of Business Administration mit Schwerpunkt Sport abschließen. „Vielleicht passt es im Winter wieder, dass ich irgendwo im Unterhaus weiterspiele“, wird er dem Sport erhalten bleiben.