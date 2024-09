Red Bull Salzburg verleiht weiteren Spieler

Das Mittelfeld des FC Red Bull Salzburg wuchs zuletzt noch einmal stark an. Mit Stefan Bajcetic (Leihe bis Saisonende) und Bobby Clark (unterschrieb bis 2029) zog der Vizemeister zwei Talente des FC Liverpool an Land. Damit wurde der Konkurrenzkampf noch einmal neu entfacht. Doch es gibt auch Kicker, die an diesem Kampf gar nicht erst teilnehmen. Ihnen fehlt in dieser Saison einfach die Perspektive.