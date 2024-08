Marquez gewinnt Sprint, Martin wieder WM-Führender

Lokalmatador Marc Marquez hat mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg beim MotoGP-Sprint in Aragon eine mehrjährige Durststrecke beendet. Der achtmalige Motorrad-Weltmeister aus Spanien gewann am Samstag überlegen vor seinem Ducati-Kollegen Jorge Martin, der wieder die WM-Führung übernahm, und KTM-Supertalent Pedro Acosta, der ein spanisches Podium komplettierte. Für Marquez war es der erste Erfolg in einem Rennen der MotoGP-WM seit 1.042 Tagen (Oktober 2021 in Misano).