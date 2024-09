Wir wollen gute Nachbarschaft aktiv (er)leben

In Niederösterreich gibt es 758.583 Haushalte. Egal, ob im ländlichen Raum, im urbanen Umfeld, in einem Wohnblock oder in einer beschaulichen Siedlung, in der Gartenhausanlage oder im Seniorenheim – alle Bewohner haben Nachbarn. Auch das Engagement für Nachbarschaft wird vom ehrenamtlichen, freiwilligen Engagement getragen. In ganzen Land sind 700.000 Menschen freiwillig engagiert, die im Schnitt 7,44 Wochenstunden für ihre Tätigkeit aufwenden. Doch der Kontakt in die Nachbarschaft nimmt derzeit leider immer stärker ab.