Fix: Antonelli beerbt Hamilton

Die Fahrerpaarung für 2025 lautet bei Mercedes also George Russell/Kimi Antonelli. „Unser Fahreraufgebot für 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und unbändigen Speed. Wir sind begeistert von dem, was George und Kimi in das Team einbringen, sowohl als einzelne Fahrer als auch als Partnerschaft“, sagt Teamchef Toto Wolff.