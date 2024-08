Ausstellung zeigt kindliche Blicke auf die Kunst

Unterschiedliche Maßstäbe

„Glitter“ nennt Katharina Swoboda ihren Videobeitrag in einem Minihaus, den sie gemeinsam mit Konstantina erstellt hat. In extremer Zeitlupe dreht sich das Kind in einem Glitterregen. Selten wurde Kindheit so wunderbar „eingefangen“. Wendelin Pressel und Sohn Kaspar haben dafür verschiedene „Maßstäbe“, während der Papa das (von ihm gezeichnete) Universum mit Geodreiecken vermisst, zeichnet der Junior die Lineale freihändig und pfeift auf ihre Genauigkeit.