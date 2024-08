„Wie Bombe“: Kiwi-Jacht bei Kranunfall beschädigt

Sportlich hat das vorerst keine Auswirkungen, weil Neuseeland in der Herausforderer-Runde ohnehin keine Punkte sammeln kann und als Cup-Verteidiger automatisch im Finale dabei ist. Die fünf Herausforderer – darunter Alinghi Red Bull Racing – segeln nun vorerst allein um den Einzug ins Halbfinale der vier besten Teams. Das erste Team scheidet bereits am 8. September aus. Die erste der maximal 13 Final-Regatten um den America‘s Cup findet am 12. Oktober statt.