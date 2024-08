Mobilfunkanbieter beklagen „Rechtsunsicherheit“

Urteil laut Drei-Chef nicht vor 2026

Ein Urteil in diesem Fall erwarte Drei-Österreich-Chef Rudolf Schrefl „nicht vor 2026“, also noch nicht in naher Zukunft. In anderen Bereichen zeigten sich die Firmenchefs über die Vergangenheit und den Status quo zufrieden. Das 5G-Netz Österreichs sei eines der leistungsstärksten in Europa und erreicht laut Diehl eine Netzabdeckung von 95 Prozent aller Haushalte. Weiters war die Mobiltelefonie bei der Statistik Austria im Juli 2024 mit einem Minus von 11,7 Prozent verglichen mit dem Juli 2023 unter den „Preisdämpfern“ gelistet.